痩せたいなら実践しよう！断食を通じて老廃物を一気に流す方法 老廃物の約95% は便と尿から排出 老廃物とは、食べ物から得た栄養素が体内で使われた後に残ったゴミみたいなもので、体にとっては不必要なものです。通常、老廃物は便や尿、汗とともに体外に排出されるのですが、血液やリンパ液の流れがよくない状態だと、排出されずに留まってしまうことがあります。 すると、さらに血液やリンパ液の流れが滞り、ますます老廃