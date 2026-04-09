『王様のブランチ』リポーター・冴木柚葉がアンニュイに魅せる表紙＆巻頭10P！初写真集から独占カット・白戸ゆめの、小日向優花、虹咲カリナ、榛名うい掲載の『FLASH』は4月7日(火)発売 冴木柚葉「ブランチリポーター」の新境地グラビアを『FLASH』で披露！ 『王様のブランチ』（TBS系）のリポーターとして人気急上昇中の冴木柚葉が、4月7日発売の『FLASH』で表紙と巻頭グラビアを飾った