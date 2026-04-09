元対テロ対策責任者イスラエルが停戦妨害、合意を台無しにする 米国の元テロ対策担当最高責任者のケント氏は米当局に対し、イスラエルの行動を抑制するよう求めた。イスラエルが米イラン停戦を妨害、合意を台無しにする恐れがあると警告。