新日本プロレスは９日までに５・３福岡国際センターで開催する「レスリングどんたく２０２６」の全対戦カードを発表した。メインイベントは、４・４両国国技館でカラム・ニューマンに敗れ「ＩＷＧＰヘビー級王座」から陥落した辻陽太を襲撃した「ＡＥＷ」ゲイブ・キッドが辻のＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬ王座に挑戦する。辻は４度目の防衛戦になる。◆５・３福岡大会全対戦カード▼ＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬ選手権王者・辻陽太