ばっくり割れないスフレチーズケーキを作りたい ふわふわ食感がおいしいスフレケーキ。焼き加減によっては、ばっくり割れてしまうことも多いスフレチーズケーキを、上手に作るレシピにフィーチャーしました。 さっそく作ってみましょう バターを塗った型を、バットにのせます。 小鍋に生クリームとバターをイン。中火で温めたら、沸騰直前で火を止めます。 別のボウルに、柔らかくしたクリームチーズと薄力粉を入