【ワシントン共同】トランプ米大統領は8日、SNSでイラン国内にある濃縮ウランを念頭に「イランと協力し、掘り起こして除去する」と表明した。核開発停止を要求する米国とウラン濃縮活動の容認を求めるイランの主張は食い違っており、戦闘終結に向けた協議で主要な焦点の一つとなる。トランプ氏は投稿で、米軍爆撃機の攻撃により核物質はイランの地下深くに埋もれたとした上で、衛星で監視を続けていると説明した。イランによる