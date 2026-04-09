どの程度までなら摂取しても問題ないのか、科学的な基準を理解しておくことが重要です。世界保健機関は総エネルギー摂取量の1%未満に抑えることを推奨しており、これは1日2000kcalを摂取する成人で約2g未満に相当します。日本人の平均的な摂取量は国際的に見ると比較的少ないとされていますが、個人差は大きく、加工食品を頻繁に摂取する方では基準を超えている可能性があります。国際機関の指針と日本の現状を把握しましょ