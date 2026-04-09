使用中のえごま油や亜麻仁油が酸化しているかどうかを、日常的にどのように判断すればよいのでしょうか。臭いや味、色といった感覚的なサインと、賞味期限や開封後の経過日数といった客観的な情報を組み合わせることで、酸化の有無を早期に察知する方法について解説します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤