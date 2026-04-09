相撲部屋の関係者を装って、名古屋市に住む男性から12万円をだまし取ったなどとして、自称・自営業の男が逮捕されました。 【写真を見る】「後援会に12万、土俵の整備に10万…」相撲部屋関係者だとウソをついて金をだまし取った男を逮捕 逮捕されたのは、名古屋市北区に住む自称・自営業、木下篤史容疑者(50)です。 警察によりますと木下容疑者は今月、港区に住む自営業の男性(75)に対し、自身が相撲部屋の後援会関係者であると