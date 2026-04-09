力の差を見せつけられた。アルネ・スロット監督が率いるリバプールは現地４月８日、チャンピオンズリーグ準々決勝の第１レグで、昨季王者のパリ・サンジェルマンと敵地で対戦。11分にデジレ・ドゥエ、65分にフビチャ・クバラツヘリアに被弾し、０−２で敗れた。点差は２点だが、シュート数は自分たちの３本に対し、18本浴びたことからも分かるように、圧倒的に劣勢だった。パリSGのフィニッシュの精度がもう少し冴え渡ってい