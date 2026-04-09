9日8時50分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比160ポイント高の3万4385ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4125.88ポイントに対しては259.12ポイント高。 株探ニュース