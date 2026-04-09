【ワシントン共同】米ニュースサイトのポリティコは8日、石油企業の幹部がバンス米副大統領やルビオ国務長官らに働きかけ、ホルムズ海峡を通過する船舶からの通航料徴収をイランに認めることに抗議していると報じた。コスト増に加え、ホルムズ海峡と同じく海上輸送の要衝である他の海峡にも同様の動きが出ることを警戒しているという。ポリティコによると、東南アジアのマラッカ海峡やトルコのボスポラス海峡といった重要な貿