東京都は、空き家を移住者用の住宅として改修するプロジェクトを進めていて、改修された空き家が初めて公開されました。【映像】改修された空き家の様子東京都は多摩・島しょ地域の空き家を移住・定住用住宅として改修し、その魅力を発信する「TOKYO空き家活用魅力発信プロジェクト」を進めています。プロジェクトでは学生や都の職員がデザイン案を作成し、都が発注した業者が空き家の改修工事を行います。8日公開されたの