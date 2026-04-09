Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。作り置き派にはビニールバッグやタッパーが欠かせませんが、使い捨ての問題やかさばる点がちょっとストレスでは？ それらの中間が繰り返し使えるシリコンバッグですが、今回はその中から「DeliOne ZF1.5」という製品を使ってみたレポートをお届けします。日本のプラチナシリコン製で冷