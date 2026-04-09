ウォルト・ディズニー・ジャパンは、韓国CJ ENM傘下の大手動画配信サービス「TVING」のオリジナル新作ドラマシリーズ『ユミの細胞たち』のシーズン3をディズニープラスのスターにて2026年4月13日より独占配信する（全8話／毎週月曜2話ずつ配信）。さらに、シーズン1とシーズン2も、同日よりディズニープラス スターで配信することが決定した。『ユミの細胞たち』シーズン3が2026年4月13日よりディズニープラス スターで見放題独占