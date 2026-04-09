足が疲れにくく、楽におしゃれを楽しめるシューズが欲しい！ そんな人へ。今回は、「空気のように軽い」（公式オンラインストアより）“エアかるシリーズ”や、「クッション性の高いインソールを使用」した“らくっションシリーズ”などを展開する【グローバルワーク】から、おすすめの「ローファー」をご紹介します。履くだけできちんと見えして、お仕事にもセレモニーシ&