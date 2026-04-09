誰にでも、やむを得ず時間に遅れてしまうことはありますよね。けれど、その遅れが周囲にどのような影響を与えているのか、意識する機会は意外と少ないのではないでしょうか。今回は、保育士として働く筆者の友人・N菜が体験した出来事をご紹介します。毎朝の遅刻が当たり前になっていたある保護者が、ひとつの事実をきっかけに意識を改めた、印象的なエピソードです。 毎朝の遅刻