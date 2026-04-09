◆米大リーグブルージェイズ４―３ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）岡本和真内野手（２９）が所属するブルージェイズがドジャースに逆転勝ちし、連敗を６で止めた。ブルージェイズのシュナイダー監督は「総力戦で選手がそれぞれ自分の役割を果たしてこの連敗を止められたというのは非常に意味のあることだ」と一丸での勝利を喜んだ。序盤から激しい攻防だった。ブルージェイズは３回に２死二塁から