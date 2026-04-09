ドジャースの大谷翔平選手が、二刀流で出場。投打で日本選手の記録を同時に達成しました。【映像】日本選手の記録を同時達成した大谷翔平敵地でのブルージェイズ戦に、1番投手で出場したドジャース大谷は、打者として1回表の第1打席にフォアボールで出塁し、イチローさんが持つ日本選手の43試合連続出塁記録に並びました。更に、投手として、3回途中までを無失点に抑え、岩隈久志さんとパドレスのダルビッシュ有が持つ日本人