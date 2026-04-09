4月7日、ようやく2026年度予算案が参議院で可決された。前年度内での予算成立にこだわり続けた高市早苗首相だったが、“少数与党”の参院で野党の抵抗によって阻まれた。【画像】「ここまでまとまったのは珍しいですよ」、「『奇跡の一致』と言ってもいいかもしれない（笑）」と盛り上がった玉木氏と神谷氏今後、野党各党はどのようにして巨大与党に対峙していくのか。国民民主党の玉木雄一郎代表、参政党の神谷宗幣代表、チー