俳優のパク・ボヨンが主演する韓国ドラマシリーズ『ゴールドランド』が、29日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される。（全10話／毎週2話ずつ配信）【動画】パク・ボヨン、初ダークヒロイン『ゴールドランド』予告同作は、『オールド・ボーイ』の脚本で知られるファン・ジョユンがストリーミングシリーズで初脚本を務める、のどかな田舎町出身