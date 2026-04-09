ソ連崩壊、リーマンショック、トランプ大統領誕生などを次々に予言したフランスの歴史人口学者・家族人類学者のエマニュエル・トッド氏（74）。2024年1月に仏語原著が刊行された『西洋の敗北』は世界27カ国で翻訳が決定し、日本語版も10万部超のベストセラーになっている。【画像】高市首相を表敬訪問したティール氏一方、PayPalやPalantirの共同創業者にして“シリコンバレーのドン”の異名をもち、いち早くトランプ支持を表