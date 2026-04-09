東京・国立市のJR矢川駅の近くにある桜の木がきょうの朝までに根元から道路に倒れました。【映像】根元から倒れた桜の木警視庁によりますと、この倒木でけがをした人はいないということで、撤去作業が進められています。（ANNニュース）