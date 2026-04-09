◆米大リーグパイレーツ２―８パドレス（８日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）パドレスの守護神Ｍ・ミラー投手が敵地のパイレーツ戦の９回に登板。２者連続三振に仕留め、４試合にまたがって１１人連続奪三振まで伸ばしたがマンガムは三ゴロで記録がストップした。メジャー記録は２０２４年同じパドレスのＪ・エストラダの１３人連続だった。試合が行われたピッツバーグ近郊で生まれたミラーはこの日も最