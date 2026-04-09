都営住宅は入居申し込みができる世帯が限られているため、どのような条件を満たす必要があるのか事前によく確認しておくことが大切です。 所得に関する条件をクリアできていても、状況によっては申し込みができない場合もあるでしょう。本記事では、家族向け・単身者向けそれぞれの都営住宅への入居条件についてご紹介します。 家族向け都営住宅への入居条件 家族向け都営住宅への入居は、申し込みの時点で東京都