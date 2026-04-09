公的機関が提供する住宅への入居を検討するにあたって、UR賃貸住宅や都営住宅をチェックする人もいるかもしれません。チェックする際、この2つにはどのような違いがあり、入居するにあたっての条件は何なのかを確認しておくとよいでしょう。 本記事では、都営住宅の所得基準や、UR賃貸住宅の収入目安と審査基準もあわせてご紹介します。 UR賃貸住宅と都営住宅の主な違い UR賃貸住宅と都営住宅はどちらも公的機関