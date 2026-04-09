米国はイランとの停戦の条件に、事実上封鎖されたホルムズ海峡の完全開放を挙げる。戦闘終結で最終合意して海峡が開放されれば、中東に原油を依存する日本経済にはプラスになるが、先行きは見通せない。２週間の停戦期間では、ペルシャ湾内の船舶が脱出できても、新たに船舶を送って原油を調達するのは難しい。野村総研の木内登英氏は「原油の供給が増える見通しがついたわけではなく、和平交渉が決裂するリスクも残る。原油は