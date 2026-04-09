稲取温泉は、伊豆半島の東海岸に小さく突き出た岬にある風光明媚な温泉地です。その歴史は1956年、約57℃の天然温泉が湧出したことに始まります。海に面した立地を活かし、伊豆大島などの伊豆七島を一望できる露天風呂を備えた宿が多いのが特徴的。朝日を眺めながらの入浴は、自然に包まれながら心身ともに癒される格別のひとときとなるでしょう。冬でも海岸沿いでハイビスカスが咲くほど温暖な気候に恵まれており、心地よい潮風を