Snow Manの佐久間大介さんは4月8日、自身のInstagramを更新。バイクに乗る姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】バイクに乗る佐久間大介「バイクはダメよ かっこよすぎるって！！！」佐久間さんは、映画『スペシャルズ』の11枚のオフショットを投稿。1〜6枚目は中華料理を囲んだ写真、7〜11枚目は屋外でバイクと撮影した写真です。サングラスをかけた佐久間さんは、バイクに乗ったりもたれかかったりして、クールにポーズを決