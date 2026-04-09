市販化された驚異の「リッター100キロ超え」低燃費モデル2026年4月時点、日本市場で新車として販売されているクルマの中で、日本で最も優れた燃費性能を誇るのは、トヨタのコンパクトカー「ヤリス（ハイブリッド車）」です。そのWLTCモード燃費は最高36.0km／Lに達しており、日常使いにおける経済性の高さから、多くのユーザーに支持されています。【画像】超カッコいい！ これが1リッターで“100キロ以上”走る 斬新「超・低