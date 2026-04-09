福岡管区気象台は9日午前4時43分、落雷と突風に関する福岡県気象情報第1号を発表した。福岡県では、9日夜遅くから10日昼過ぎにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意を呼びかけた。［気象概況］9日から10日にかけて、前線を伴った低気圧が朝鮮半島を経て日本海に進む見込みです。九州北部地方では暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込み。このため、福岡県では、9日夜遅くから10日昼