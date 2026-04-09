【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：47,909.92 △1,325.46（4/8）NASDAQ：22,635.00 △617.15（4/8） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って上昇しました。日本時間8日午前に米国とイランによる2週間の停戦合意が発表されたことで全面高の展開となりました。しかし、依然として戦闘がなくなったわけではなく、中東情勢をめぐっては不安定な状態が続いています。パキスタンでの米国とイランの直接