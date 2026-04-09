プーマ ジャパンは4月8日、JIL SANDER(ジルサンダー)とのコラボレーションモデル「K-STREET」(K-ストリート)を発売する。なお、ブルーナイロン仕様はジル サンダー限定での展開となる。プーマ×ジル サンダーのコラボモデル「K-STREET」発売○現代的なミニマリズムと機能性を兼備2025年10月に復刻された「KING AVANTI」(キング アバンティ)に続き、今作「PUMA x JIL SANDER K-STREET」は“純粋性・精密さ・目的意識"という共通の哲