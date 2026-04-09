ランニングを始めたばかりの人は、フォームを気にせず走ることが重要な理由 効率的なフォームは人によって異なる 「初心者はランニングフォームを気にするな」このようなアドバイスを送ると、驚く人もいるかもしれません。実際、多くのランニング指南書では、最初のステップとして正しいフォームを解説している書籍は珍しくありません。 しかし、効率的に走るための理想的なフォームは、人に