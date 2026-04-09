バベルの塔 世界にさまざまな言葉がある理由 箱舟から下りたノアは農夫となりました。ノアの＊3人の息子はそれぞれ家庭をもち、その子孫から各地の氏族が誕生しました。 そして、世界はまた多くの人が住むようになったのです。 その頃、世界の人々は同じ言葉を使っていました。その言葉を使って人々は相談をし、町を建て始めました。 その町では石の代わりにレンガを使い、しっくいの代わりにアスファルトを使って強固な