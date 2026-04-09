東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.95高値185.55安値184.81 186.14ハイブレイク 185.84抵抗2 185.40抵抗1 185.10ピボット 184.66支持1 184.36支持2 183.92ローブレイク ポンド円 終値212.39高値213.15安値212.09 214.06ハイブレイク 213.60抵抗2 213.00抵抗1 212.54ピボット 211.94支持1 211.48支持2 210.88ロ&#1254