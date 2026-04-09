東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.66高値9.71安値9.47 10.00ハイブレイク 9.85抵抗2 9.76抵抗1 9.61ピボット 9.52支持1 9.37支持2 9.28ローブレイク シンガポールドル円 終値124.46高値124.53安値124.13 125.02ハイブレイク 124.77抵抗2 124.62抵抗1 124.37ピボット 124.22支持1 123.97支持2 123.82ローブレ