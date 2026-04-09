東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7044高値0.7085安値0.6968 0.7214ハイブレイク 0.7149抵抗2 0.7097抵抗1 0.7032ピボット 0.6980支持1 0.6915支持2 0.6863ローブレイク キーウィドル 終値0.5822高値0.5859安値0.5718 0.6022ハイブレイク 0.5941抵抗2 0.5881抵抗1 0.5800ピボット 0.5740支持1 0.5659