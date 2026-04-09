今回は、自分の結婚式で夫の元カノに怒鳴られ、反撃したエピソードを紹介します。結婚式でケーキもドレスも台無しにされ…「夫との結婚式当日、招待していない夫の元カノとその子どもが突然現れ、ご祝儀も持参していないのに参列することになりました。元カノの子は、披露宴の最中ずっと騒いでいたのですが、元カノは自分の子にやりたい放題させ、一切注意しませんでした。その結果、元カノの子は入刀用のケーキを倒し、私のドレス