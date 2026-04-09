・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０６０８．８８（＋２６０．０９） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４０８０．６３（＋１１５９．０４） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２６３．８７（＋３５５．１３） ・ロシア・ＲＴＳ １１１２．５０（－６．４５） 出所：MINKABU PRESS