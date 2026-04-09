・ＮＹダウ４７９０９．９２（＋１３２５．４６） 高値４８０１７．０９ 安値４６９７８．１７ ・Ｓ＆Ｐ５００６７８２．８１（＋１６５．９６） ・ナスダック総合指数２２６３４．９９（＋６１７．１４） 出所：MINKABU PRESS