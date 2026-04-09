・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９４．４１ドル（－１８．５４ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４７７７．２ドル（＋９２．５ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７５２２．４セント（＋３３９．８セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５８０．２５セント（－１７．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４４７