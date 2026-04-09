８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１３２５．４６ドル高の４万７９０９．９２ドルと大幅反発した。米国がイランとの２週間の停戦で合意したことが明らかになり、主力株に対する買い戻しが優勢となった。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は６％を超す上昇となり、過去最高値を更新した。 キャタピラー＜CAT＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞、ゴールドマン・サックス・グループ＜