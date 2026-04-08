「カルティエ（Cartier）」が、チャールズ3世英国王が設立した慈善団体「キングズ ファウンデーション（The King's Foundation）」との時計製造分野における次世代の専門職人育成に向けた3年間のパートナーシップを発表した。新たな教育プログラム「キングズファウンデーション＆カルティエ：時計製造における装飾メティエダール（ The King’s Foundation and Cartier： Decorative Métiers d’Art in Watchmaking）」を開