大阪3月限ナイトセッション 日経225先物57000+570 （+1.01％） TOPIX先物3819.0+31.0 （+0.81％） シカゴ日経平均先物57075+645 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 8日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が大幅に上昇。米国とイランが停戦とエネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の開放で合意したことが好感された。イランのアラグチ外相は2週間の間ホルム