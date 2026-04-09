気象庁は、2016年に発生した熊本地震の活動域で地震活動の活発な状況が続いているという見解を示しました。【映像】気象庁の担当者らの様子気象庁は1カ月間に発生した地震や火山の活動について毎月、分析結果を公表しています。その中で、熊本県の天草・芦北地方で先月15日と21日に最大震度4を観測した地震について、気象庁の担当者は2016年に2度、震度7を観測した熊本地震の活動域内での地震であると説明しました。また、