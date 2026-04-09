ゴッホの「ひまわり」など世界的な名画を多数所蔵するイギリスのナショナルギャラリーの新館の設計を建築家・隈研吾さんが担当することが決まりました。【映像】ナショナルギャラリー新館イメージ（復数カット）ナショナルギャラリーは7日、新館の設計コンペで最終候補6案のうち建築家・隈研吾さんの事務所の案が満場一致で選ばれたと発表しました。審査委員会は隈さんの案について「デザインが革新的で美しく、国際的な美術