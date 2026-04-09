アメリカのトランプ大統領は、イランと「緊密に協力していく」と述べ、停戦協議への期待を示しました。【映像】イランの核施設（資料）トランプ大統領は8日、自身のSNSに、アメリカは極めて実り多い政権交代を成し遂げたと判断したイランと「緊密に協力していく」と投稿しました。さらに、イランで「ウラン濃縮は行われない」とした上で、アメリカはイランと協力し、アメリカの爆撃によって地中深く埋まった核の「ちり」をす