貯金ゼロから資産を築いた投資家であり、教えるプロ(元塾講師)でもある「たけ」氏が、新NISAの仕組みから銘柄選び、老後の「出口戦略」までを解説した書籍『月1万円からの損しないはじめかた 新NISAでお金を増やしましょう』(KADOKAWA)。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、ポートフォリオの“守り”として注目されるゴールド投資の考え方を解説します。実際の保有銘柄や買い方のポイントに加え、新NISAで購入できる低コストのゴ