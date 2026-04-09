奈緒が主演を務める映画『死ねばいいのに』に、前原滉、高橋ひかる、草川拓弥、田畑智子、平原テツらが出演することが発表された。【写真】映画『死ねばいいのに』追加キャスト発表亜佐美の生前の関係者たち本作は、現代を舞台に描かれた、京極夏彦による異色のミステリー小説「死ねばいいのに」（講談社文庫）を映画化。「亜佐美のこと、聞かせてもらいたいんです」。何者かによって殺された鹿島亜佐美。そんな彼女のことを